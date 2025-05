“Ovo je moj prvi film, jer inače sam vajarka i vajam već 20 godina u Dablinu, a rođena sam u Australiji. Ovaj film je za moje bake i deke koji su davno napustili Srbiju. Jer biti imigrant u Australiji u to vreme bilo je veoma teško. Došli su potpuno siromašni, bez ičega. I mislim da je to što sam mogla da se školujem, da napravim film i postanem umetnica — zasluga njih, ali i obrazovanja koje sam dobila i same Australije.” – rekla je Barbara Knežević nakon projekcije filma.

Đorđe Kadijević se zahvalio Darku Bajiću i Siniši Cvetiću:

„Hvala što ste me se setili i što ste posvetili pažnju mojoj malenkosti, da imam priliku da sedim u parteru zajedno sa vama i da imam priliku da vidim sopstvenu kreaturu na ekranu. Navikao sam da budem s druge strane kamere. Nisam navikao da igram

samoga sebe“ i dodao:

„Čovek će sam sebe iznenaditi jedino ako nije taj koji sudi o sebi, nego ako čuje sud drugoga i reaguje na to. I evo, doživeo sam i to: da čujem sud jednog, kompetentnog, cenjenog i voljenog kolege i da budem duboko zahvalan na njegovoj inicijativi, na

njegovoj sposobnosti da uobliči nešto što figurira kao moja kreatura. Ne mogu da nađem reči kojima bih izrazio svoje iskreno osećanje zahvalnosti. Prema vama takođe što smo bili zajedno i što smo videli nešto za šta sam zaista dugo mislio da samo ja

vidim. Iza svega što stoji iza mene, kao čoveka koji je pokušao da se bavi umetnošću — i to filmskom umetnošću — stoji samo jedna reč: to je ljubav. Ljubav prema filmu, prema pozivu, prema našoj istoriji, prema našoj prošlosti, prema našoj realnosti i prema onome što je u njoj transcendentalno i fantastično. Sve je tako dobro i večno satkano u ovom filmu da sam ja spreman da priznam da je iznad mog očekivanja. Ne u odnosu na Darka — jer sam znao da Darko mora napraviti dobar film. Ali da napravi takvo tkanje, tako delikatno i tako autentično — mogao sam samo da želim. A večeras sam mogao da se i razuverim da je to njemu bilo moguće, i da je to uspeo da učini.” – zaključio je Kadijević.