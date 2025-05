Kako je to objasnio Miomir Petrović, pred nama je "studija o bogu Dionisu, najmlađem grčkom božanstvu, koji je ujedno i najzanimljiviji. On je i žensko i muško, on je bog zanosa, vina, zaštitnik glumaca i pretvaranja..."

- Gluma je kao naše prilagođavanje okrutnom svetu. Otuda moje prepoznavanje glumačkog zanosa. Kada pišem, moram junaka da doživim, da pronađem njegovu suštinu, svoju suštinu. Moram da razumem zašto mu se znoje ruke. Da krenem od čulnosti. Za mene je roman večita potraga za poezijom do koje nikada neću stići. Zašto poezija? Jer je to metajezik koji može biti sazdan od čulnosti, pa posle možeš da dodaš šta želiš. Sve je to tajna do koje ponekad možda dobacim, i to ponekad mi je sasvim dovoljno.