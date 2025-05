Muzej iluzija je tokom protekle decenije postao sinonim za savremeni, interaktivni pristup učenju – mesto gde se nauka doživljava kroz igru, a svakodnevna iskustva dovedu u pitanje kroz uzbudljivu prizmu percepcije. Od Beograda do Njujorka, od Dubaija do Tokija – Muzej iluzija je do sada ugostio milione posetilaca širom sveta, svih generacija, i više puta osvojio prestižnu nagradu Tripadvisor Travellers’ Choice, što ga svrstava u red najomiljenijih svetskih muzejskih destinacija.