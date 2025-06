- Znala sam u čiji stan ulazim. Njen muž je živeo godinu dana posle njene smrti, pa je sve bilo zapušteno i neodržavano. Živim ovde 15 godina. Njegova familija, oni su prodali taj stan. On je bio 3/4 vlasnik, a Rada 1/4. Iza šporeta nikad sređivano nije. Bilo je četiri vrste pločica u kupatilu, nisam ništa sačuvala. Bile su debele zavese u kuhinji, i to sam sklonila. Oni su živeli boemskim životom i ona ima jako lepu priču, ali vam moram priznati da je bilo hrpa ljudi koji su hteli da budu njena deca, lagali su okolo. Pojavljivali su se na moja vrata, jedna žena je došla i rekla da je njena ćerka i kako su je dali kroz prozor. Htela je da uzme deo stana. Svašta je bilo - otkrila nam je žena u čijem vlasništvu je Radmilin i Božin stan.

- Živela je potpuno jednostavnim životom, nije nikad imala auto, uvek je peške išla, eventualno nekim taksijem, vukla je sa pijace kese. Pravila je ajvar, kolače. Imala je jako lep brak. Boža je brzo nakon njene smrti preminuo. Sećam se kada je on ostao sam, to je bilo baš tužno i tragično za sve nas. Njih dvoje su bili jako vezani. Rada je bila žena iz naroda, ali je imala manire jedne dame. Imala je jednu dobrotu i toplinu koja je bila neobična. Bila je veoma neposredna, iako je bila zvezda u to vreme. Nije bila prepotentna ni sekunde, nije se šepurila, nije se pravila važna, bila je svoja, autentična. Zato mislim da je dama, nije bila folirantkinja. Iako je bila zvezda, ponašala se kao normalan topao čovek - zaključila je komšinica.