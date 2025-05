Mladi srpski umetnik Strahinja Mitrović je sa samo 24 godine postigao istorijske uspehe na svetskoj sceni klasične muzike . On je prvi kontrabasista u istoriji koji je osvojio prestižnu zlatnu medalju Gildhol škole muzike i drame , londonske institucije koja je osnovana davne 1880, o čemu su pisali svi svetski mediji, a priznanje se dodeljuje od 1915.

- Osećam duboku zahvalnost i ponos zbog osvajanja zlatne medalje Gildhol škole. Kada su posle takmičenja, dok je nas troje finalista bilo na sceni, izgovorili da sam ja dobitnik zlatne medalje, bio sam u šoku. Trebalo mi je nekoliko dana da shvatim šta se dogodilo, jer nikada do sada nije nagrađen kontrabasista, pa i nisam očekivao da će baš moj rad ispisati tu istorijsku stranicu. Takođe, sve sam doživeo vrlo emotivno, jer dolazim iz Srbije, zemlje bogate talentima, ali sa ograničenim mogućnostima. Zato je ova nagrada potvrda da se trud, odricanje i strast prema muzici zaista isplate. Biti prvi kontrabasista koji je dobio ovu nagradu još od njenog osnivanja, 1915. godine, za mene predstavlja ne samo lični uspeh već i značajno priznanje samom instrumentu, koji često ostaje u senci. Ova nagrada potvrđuje da kontrabas može imati centralno mesto u svetu klasične muzike, i da posvećenost, umetnički integritet i ljubav prema muzici ne poznaju granice.

- Zapravo sam sasvim slučajno počeo da sviram kontrabas, moja majka ga je nasumično odabrala kada sam upisivao Osnovnu muzičku školu "Vatroslav Lisinski". Ljubav prema instrumentu razvila se tek kasnije, tokom srednje škole, kada sam bio okružen izuzetnim umetnicima koji su me nadahnuli. Privukli su me njegova dubina, bogatstvo zvuka i mogućnost da kroz njega izrazim emocije na jedinstven način. Iako kontrabas tradicionalno nije solistički instrument, verovao sam da može imati istaknutu ulogu na sceni - ta vizija me je motivisala da istražujem njegove umetničke potencijale u solo kontekstu.