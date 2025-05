- Njegovi predstavu Putujuće pozorište Šopalović radio je poznati francuski reditelj. Prilikom rada te predstave u Francuskoj, Simović me je nazvao i zamolio da primim ljude iz Francuske koji dolaze da vide Užice. Pitao sam kako da vide Užice, Ljubo? A on mi je odgovorio: "Pozvali su me na svoju premijeru i između ostalog mi rekli, gospodine Simoviću, hoćemo da se zahvalimo na odličnoj drami, dobro ste se setili da izmislite jedan grad koji ima sve ovo što ste napisali". A Ljubo im je odgovorio da taj grad postoji i da ništa nije izmišljeno. Tada su ga začuđeno pitali: "Postoji grad u kome postoji Gluvaćki potok, Sinjevac, Rakijska pijaca, Žitna pijaca?". "Pa postoji", odgovorio im je Ljubo, a oni njemu da moraju to da vide. I došli su u Užice i slikali sve toponime koje je Simović u svom komadu pomenuo – ispričao je Popović.