- Žiri je bio impresioniran brojnim originalno osmišljenim i kvalitetno realizovanim filmovima. Tokom dugačke i bogate diskusije, nametnula se svest o važnosti razumevanja filma, pogotovo dokumentarnog filma, kao sinkretičke umetnosti : medija čija snaga izvire iz jedinstva forme i sadržaja, tematskih okvira i različitih elemenata filmskog jezika. U najostvarenijim filmovima, režija, kamera i montaža čine organsku celinu. To je princip kojim se žiri vodio pri odlučivanju o nagradama. Stoga, žiri je odlučio da tri nagrade – za najbolji film, kameru i montažu – dodeli filmu koji u svom pristupu bektaskoj zajednici u selu Kanatlarci uspostavlja jedinstvenu audio-vizuelnu kosmologiju, koja proističe iz duha i kulture upravo te zajednice. To je film Stefana Maleševića “Krila i tlo - naveli su članovi žirija u obrazloženju.

Žiri je dodelio i dva posebna priznanja filmovima “koji izuzetno inventivno pristupaju tematici koju obrađuju” – Milanu Milosavljeviću za kratki film “Skriveno u lišću” i Ivi Radivojević za film “Kada je zazvonio telefon”. Žiri Međunarodnog takmičarskog programa na 18. izdanju Beldocs film festivala radio je u sastavu: Vojček Didsko, selektor festivala Millenium Docs Against Gravity, Dragana Jovanović, rediteljka i Igor Bezinović, reditelj. Nagrada za najbolji film Međunarodnog takmičarskog programa pripala je rediteljki Nikol Vogel za film “Pejzaž i bes.”

- Pod teretom tišine, s poetskim strpljenjem, ovaj film nas odvodi do granice. Nejasna granica u magli, gde ljudi hodaju po zarđalim minskim poljima – i doslovno i metaforično. Ovu granicu, i njoj slične, već poznajemo iz novinskih izveštaja, iz površnih

razgovora i iz pogleda upućenih „drugima“ koji prolaze pored nas. Ali ovaj film prikazuje i one u pokretu i one koji ostaju, s dubokim poštovanjem, strpljenjem i nežnošću. Međunarodni žiri dodeljuje glavnu nagradu filmu Pejzaž i bes. Ovaj film dokazuje da su empatija i međusobno razumevanje mogući i pruža nam nekoliko kapi optimizma, toliko neophodnih u svetu u kojem danas živimo - izjavili su predstavnici žirija u obrazloženju.