Glumac Branko Milićević , poznatiji kao Branko Kockica, uskoro će napuniti osamdeset godina, ali i dalje vredno radi i stvara za decu. Iza njega je premijera mjuzikla "Ivica i Marica", a do kraja sezone će zaigrati i u "Juliji i Romeu" u Teatru Odeon . On za Kurir sumira utiske o saradnji sa Željkom Mitrovićem i Markom Jovičićem, a govori i o nagradi "Caca Aleksić", koja će 30. maja biti dodeljena Milanu Karadžiću.

- Osnovna stvar je da do saradnje s Teatrom Odeon nikad nisam pisao tekstove za mjuzikl. U "Pužu" je bila samo jedna pesma. Ovde ništa nije isto kao u originalu. Sve je prevara. Bajkama su nekada ljudi plašili decu i to počinje sa "jednom davno, iza sedam mora", kao nešto daleko, jer deci je važno da opasnost nije blizu, a ova bajka se dešava sada. Mi ovde nemamo vešticu i maćehu, ali imamo biznis ženu Vraču, a njena nevaljalost je u tome što mami decu opojnom čokoladom koja izaziva zavisnost. Ivica se "nadrogira" čokoladom i Marica ga celu predstavu brani i spasava.

- Svi misle da mogu da pišu za decu - od učiteljica, preko reditelja, do upravnika pozorišta, a to je najteži posao. Jedini koji se usudio da adaptira "Pepeljugu" je Miloš Latinović. Počeo sam da je pišem jer nije bilo dobrih tekstova. Moja prva predstava je bila "Džinovska torta", za koju je muziku uradio Oliver Mandić, a songove su pisali Ljubivoje Ršumović, Mika Antić i drugi. Iz knjiga sam učio pisanje. Namerno se u mojoj verziji zove "Julija i Romeo". Prvo sam taj tekst napisao i publici uvek dam do znanja da to nije original. Na Festivalu za decu u Kotoru učestvovao sam desetak puta, a sedam put sam nagrađen za tekst. I Crnogorci su radili moj tekst deset godina posle "Puža", ali na tom festivalu sam ja uzeo prvu nagradu s "Mačkom u čizmama". Nadali su se da će pobediti.