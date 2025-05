- On je pandur. Nezgodno je igrati običnog i dobrog čoveka. Inspiracija za ovu ulogu bio mi je dečak koga sam slučajno video gledajući emisiju na RTS. On nema roditelje i sam mora da se brine o sebi. Ima nekih devet godina - otkrio je Rakočević, koji je prošle godine pokupio sve nagrade s predstavom "Očevi i oci".

- I danas se u našoj zemlji stalno govori i tumači šta je to patriotizam. Nekako se svi takmiče ko je pravi i veći Srbin, a ko je lažni. Kad čitam i spremam ulogu, obično se vežem za rečenice u kojima pronalazim neku vrstu motiva. Kao novopečeni otac sam se vezao za dva mesta gde se pominju deca. Dakle, šta je patriotizam? Moj junak kaže, između otadžbine i sinovine nas nema. Za mene je patriotizam ono što je ljubav, a to je žrtva. I moj junak jeste pola čoveka, i on jeste neko ko je već na Bregalnici fizički i psihički uništen, ali to prevazilazi i pronalazi snagu koja je nekako nadljudska i zapravo epska - zaključio je Janketić na okruglom stolu kritike.