Nekoliko dana je ostalo do koncerta. Ima li treme?

- Jedina razlika je što je u Novom Sadu više ljudi koji me znaju iz detinjstva. U publici će biti i ljudi sa kojima sam stasao, koji su uticali na mene, pružali mi podršku i navijali da uspem, pa i generacije mojih roditelja, koji me znaju još dok sam bio dete. Prvi autogram sam dao u Novom Sadu, našoj kumi, kada sam imao nepunih 11 godina. Tek sam počeo da sviram prvi instrument. Stavila ga je u vitrinu i nasmejana se i rekla: "Prva" (smeh). I dalje ga čuva. U međuvremenu je muzika poprimila nove dimenzije, zreliju energiju. Kada krene koncert, energija muzike i u jednom i drugom gradu je ista. Nas i publiku kao da vezuje neka tanka nit, jedan zajednički imenitelj, neki zvučni energon koji je deo svakog nas i koji muzika pobuđuje u nama. Predivna energija koja ostane u nama još dugo posle susreta.

- Balans nam je danas potrebniji nego ikad ranije (smeh). U svemu. Za mene je Put svile sinteza zvuka, kultura i tradicija, od grada Sijana, drevne prestonice Kine, i početka Puta svile, preko Bliskog istoka, teritorija Levanta i mediteranskog mora, Srbije, Balkana, pa skroz do zapada. On služi i kao jasna poruka ljubavi i mira u vremenu kada je čitav svet poludeo i počeo da se deli na jedne i druge. Poruka da je čovek čoveku brat a ne vuk, i da su naše različite kulture i tradicije deo istih civilizacijskih tekovina, deo jednog čovečanstva. Deo jednog zvuka. Taj zvuk ćete čuti 2. juna na Spensu u izvođenju Balkanopolisa i prijatelja.

Verujem da će u budućnosti napredovati i opstati samo oni narodi koji se budu držali baš tog pristupa - moderne tradicije. Da budu čuvari svog istorijskog i nacionalnog identiteta, tradicije i korena, a da idu u korak sa vremenom. Pogledajte samo Kinu, koja po svemu primenjuje model moderne tradicije, ponovo je najnaprednija nacija na planeti. To je recept koji treba da primenimo i kod nas.