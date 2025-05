- Odlučio sam da ispričam priču iz neposrednog, dakle svog iskustva i meni poznatih iskustava drugih kolega. Što se tiče samih likova, karakterizacije i smeštanja u okruženje, hteli smo da se bavimo onim što je tipično, s tim da izbegnemo ono stereotipno. Naravno da uvek postoje odstupanja od pravila, ali morali smo, recimo, progovoriti o klasnom poreklu i porodičnom bekgraundu, koji su reprezentativni za fudbal. To je mogla biti bilo koja porodica, iz favele Južne Amerike, nekog afričkog sela ili predgrađa nekog evropskog grada. Iskreno, najviše nam je stalo da ogoljeno, autentično i realno prikažemo kako izgleda taj svet u svojoj pozadini. Mislim da je najvažnije bilo prikazati same odnose unutar porodice i neposrednog fudbalskog okruženja i miljea. I to sve bez namere da se podučava ili šalju neke velike poruke, i van kalkulacija da li će izazvati saosećanje ili možda nešto suprotno tome - kaže Ergić.