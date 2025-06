Ponovo ste došli u Beograd iz Sombora, gde ste uspešno vodili Kulturni centar "Laza Kostić". Da li je to bila teška odluka?

- Volela bih da bude prikazan i u Somboru. Film je vredan pažnje i nadam se da ću ponovo da sarađujem s tom genijalnom mladom rediteljkom Sanjom Živković i Jasminom Geljom. Ne mogu da vam opišem koja je to tanana emocija i šta smo mi podelili u jednom kadru. Vrlo sam osetljiva prema deci. Morala sam za tu ulogu da ubijem sebe. Čast je igrati u poslednjem filmu po scenariju Gorana Paskaljevića.

- Davno je to bilo. Odrasla sam na daskama Narodnog pozorišta u Somboru. Vrlo rano sam počela da igram u predstavama. Kad su me pitali kao trogodišnju devojčicu šta ću da budem kad porastem, dobro se sećam da sam odgovorila - glumica. Mislila sam da glumice rade u cirkusu i na trapezu. Opčinila me je i muzika. Nekako sam sve te snove i akrobatiku povezala radeći kao kaskader.