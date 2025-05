Na konferenciji su gostovali Marko Mendoza, Dino Jelusić i Ivan Keller, koji su najavili ekskluzivni nastup benda Whitesnake Experience By The Members Of Whitesnake – projekta specijalno napravljenog za Gitarijadu u Zaječaru. Biće to jedini koncert u svetu koji čine članovi legendarnog benda Whitesnake – bubnjar Tomi Oldrič, gitarista Džoel Hokstra, basista Marko Mendoza, klavijaturista Mikele Lupi i sve popularniji hrvatski pevač Dino Jelusić.