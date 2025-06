- Scene s Taškom Načićem. Snimali samo ih bezbroj puta. Svako bi se zasmejao kad je dolazio da me prosi. Uspeli smo gotovo da naljutimo i divnog reditelja Zdravka Šotru. On voli da scene teku. Taškov pogled i osmeh i danas pamtim.

- Moju karijeru u pozorištu obeležila je sigurno predstava "Oleana" Ateljea 212. Tekst je prevela i režirala Vida Ognjenović, a partner mi je bio Svetozar Cvetković. To je bila prva predstava koja je gostovala na nekoj od teritorija bivše SFRJ. Bilo je to 5. maja 1995. u Mariboru. Ratovi u Bosni i Hrvatskoj su još uvek bili u jeku. Bilo je to vreme sankcija. Trebalo je da gostujemo u SNG Maribor, gde je direktor bio Tomaš Pandur. U tom trenutku dok smo mi bili u vozu i putovali kroz Mađarsku prema Beču, gađana je dvorana Baleta HNK u Zagrebu. Ranjeno je tada i dvoje ljudi. Panduru su rekli da ne mogu da nam garantuju bezbednost i da otkaže naše gostovanje. Mi smo bili šokirani, naravno, i bilo nam je veoma žao što se uopšte to sve desilo. Odlučili smo da nastavimo put. Bila je opcija da se predstava izvede u Beču ili da odemo u Maribor u tajnosti. Izabrali smo ovo drugo. Zgrada pozorišta je bila u mraku, publika je dolazila, a mi smo bili već u pozorištu, uradili smo pripreme. Izvođenje je počelo, predstava je odigrana i nije bilo nikakvih incidenata. Samo ne postoji pisani trag da je "Oleana" probila kulturni embargo. Igrali smo je posle svuda po svetu.