Isti aršini za sve, pa i za direktorevu ćerku

„U ono vreme direktor škole je stajao na kapiji i proveravao da li su učenici pristojno obučeni, gledao im je nokte i odeću“, započela je Tanja svoje sećanje. „Ekstravagantna kakva sam oduvek bila, obukla sam najlonke koje su tada bile strogo zabranjene. A moj tata, koji je ujedno bio i direktor škole – vratio me je kući i dao neopravdani!“

„Ušla sam u kancelariju i onako familijarno počela: ‘Poslala me Nadica patkica…’, jer nam je profesorka dolazila u kuću“, ispričala je glumica. „Tata me je odmah prekinuo rečima: ‘Gospođice Bošković, sedite! Kakvo je to ponašanje?’“