Ipak, pravu popularnost i ljubav publike stekla je kroz legendarne filmove "Ko to tamo peva" i "Tri karte za Holivud", kao i kroz seriju "Policajac sa Petlovog brda". Iako nas je napustila 2020. godine, Neda je ostala zauvek prisutna u kadrovima koji i dalje govore više od reči.

Ljubav ili karijera? Nedin prvi brak i žrtva koju je svesno podnela

Zabranjena ljubav: brak sa Radetom Markovićem

Drugi brak Nede Arnerić izazvao je burne reakcije javnosti – jer je njen suprug, čuveni glumac Rade Marković , bio čak 32 godine stariji od nje. Za mnoge, to je bio šok, ali za Nedu – to je bila ljubav.

„Godine nisu važne kad srce odlučuje,“ poručivala je glumica u to vreme.

Rade joj je otvorio vrata sveta klasične muzike, književnosti, filozofije... Njihov brak trajao je tri godine, a iako su se rastali, Neda je zauvek nosila lepe uspomene na to vreme.

Tajna čežnja: Arsen Dedić

„Kad je bio mlad, imao je po dve devojke u svakom gradu, a meni su se isprečili njegova umetnost i mojih 15 godina. On je tada bio duplo stariji. Danas bi to bila moderna veza, ali ja sam tada bila samo dete“, ispričala je jednom prilikom za magazin HELLO!.