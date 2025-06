Mirjana već dugi niz godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U toj zemlji je u periodu od 1997. do 2001. radila u “Amerikan Repertori” teatru. Glumila je zatim u razlitičim pozorištima širom Amerike, a igrala je u filmu “A Better Way To Die”. Takođe, glumila je u nekoliko predstava na Brodveju. Mirjana je zaposlena kao direktor glumačke performanse, a ujedno radi i kao nastavnik glume na Kalifornijskom fakultetu umetnosti, u blizini Los Anđelesa.