Slavni reditelj Emir Kusturica svojevremeno je izjavio da su za njega snimanja sa Ljubicom Adžović bila "najuzbudljivija iskustva u karijeri", a mnogi ne znaju da je bila naturščik i da je odabrana da glumi u filmu dok je gatala u karte.

Legendarna Ljubica Adžović je glumica koju smo gledali u ostvarenjima "Dom za vešanje" i "Crna mačka, beli mačor", reditelja Emira Kusturice.

Slavni reditelj svojevremeno je izjavio da su za njega snimanja sa Ljubicom bila "najuzbudljivija iskustva u karijeri", a mnogi ne znaju da je bila naturščik i da je odabrana da glumi u filmu dok je gatala u karte.

Romkinja u kojoj je Kusturica video "dobar potencijal za glumu", glumila je babu Hatidžu u filmu "Dom za vešanje". Kusturica je pronašao Ljubicu u romskoj kućici u malom mestu Zaograd, nedaleko od Sutomora. Bio je fasciniran njenim prirodnim talentom i harizmom, lansirao je u svet filma, a ona mu je bila zahvalna na tome.

Njen talent bio je toliko autentičan da su je mnogi gledali kao pravog profesionalca. Ljubica je dobila nagradu za svoju ulogu na Kanskom festivalu 1992. godine. Nakon ovog uspeha, Ljubica se ponovno pojavila u Kusturičinom filmu "Crna mačka, beli mačor". U tom projektu, nazvala je Branku Katić, koleginicu s kojom je radila, "pravom unukom". Iako su joj kasnije nudili uloge u Nemačkoj ona ih je odbijala jer je želela da radi samo sa Kusturicom.

Uprkos svom uspehu u svetu filma, Ljubica Adžović je odlučila da se vrati svom prethodnom zanimanju - čitanju sudbine iz karata na plaži u Sutomoru. Imala je devetoro dece, a tačan broj unučadi i praunučadi nikada nije bila u mogućnosti da sazna. Kad su je pitali zašto se bavim gledanjem u karte, rekla je da bi prehranila svu decu.

Rođena je u Skoplju, a živela u Baru. Pred kraj života, duže je boravila u Francuskoj i u Švedskoj, a 2001. godine je napustila Crnu Goru i zatražila politički azil u Francuskoj obrazlažući svoj zahtev strahom od mafije. Nedugo po povratku u Crnu Goru 2006. godine preminula je posle kraće bolesti u 82. godini života.

Pred njenu smrt greškom je objavljena vest o njenoj umešanosti u trgovinu decom. Ta vest je nakon provere i žustre reakcije porodice Adžović ubrzo demantovana, prenosi Wikipedija.org.

- Mo­je naj­u­zbu­dlji­vi­je is­ku­stvo u ra­du s pro­fe­si­o­nal­nim i ne­pro­fe­si­o­nal­nim glum­ci­ma bi­lo je sni­ma­nje fil­mo­va "Dom za ve­ša­nje” i "Cr­na mač­ka be­li ma­čor" sa Ljubicom Adžo­vić - re­kao je na vest o nje­noj smr­ti Emir Ku­stu­ri­ca i dodao:

- Ona je bi­la ta­le­nat ko­ji se ret­ko ra­đa. Vo­leo sam da sa­ra­đu­jem s Lju­bi­com. Sva­ki sni­mlje­ni ka­dar bio je ne­po­no­vlji­vo uži­va­nje i is­ku­stvo za me­ne kao re­di­te­lja. Ža­lim zbog nje­ne smr­ti - prenosi Mondo.

Ljubav prema sceni i glumi prenela je i na svog unuka Sabatu Safeta Adžovića, koji je bio gost Kustendorfa prošle godine. Safet danas živi u Cirihu, gde snima serije za nemačko govorno područje. U njegovoj porodici svi su muzičari, a baka Ljubica bila je najveća zvezda. On je kao dete sanjao da joj bude menadžer.

- Od pete godine sam želeo da budem glumac. Kusturica je otkrio moju baku. Posetila nas je u jeku slave u Nemačkoj i tata je rekao da želim da pričam s njom, a ja sam bio klinac. Ona ga je upitala šta je bilo a on joj je rekao: "Hoće da bude tvoj menadžer" - priseća se Safet za Kurir prvog susreta i nastavlja:

- Baka je stvarno bila kraljica. Imala je talenta, što je za mene bilo neverovatno. Gledajući sada film, plakao sam kao dete, srećan sam zbog te igre sudbine. Verovala je u mene opasno. Bila mi je velika inspiracija i podrška. Nemoguće je to opisati rečima. Majka me je takođe podržavala, zvala se Beba, a tata Ljuba. Mi smo familija. To je moje prvo sećanje na baku. Sa osam godina sam hteo da joj budem menadžer! Kako sam rastao, ostali smo u kontaktu.

Naš sagovornik bio je šampion u karateu, a baka se radovala njegovim uspesima. Presudan je bio trenutak kad je otišao za Ameriku.

- Imam i jednu tužnu uspomenu. Kaže ona meni da nastavim i da ostvarim svoje snove. Njeni unuci, a moji rođaci su pričali o meni. Rekla mi je: "Molim te, nastavi da se boriš za sebe. Kad si bio mali, pogledao si me i ja sam videla sebe u tebi." Bila mi je velika inspiracija. Preminula je 2006. godine u Crnoj Gori. Nikad neću zaboraviti njene reči - iskren je naš sagovornik.

Razdvajali su ih kilometri, ali su ostali u kontaktu.

- Tatu ju je često pitala šta sa mnom: "Ne zaustavljaj ga nikada", govorila je. Izvinjavam se, preplavile su me emocije. (plače) "Čula sam za njega, znam da će da uspe." Inače je ona mene toliko gurala, rekla je da će me podržati u Americi. Upoznao sam dosta producenata u Americi. Ja sam Rom i imam svoje snove i vizije. A ona je to znala - priznaje Adžović.

Posle smrti bake, ubrzo je otišla i njegova majka:

- Pre dve godine sam se preselio u Švajcarsku, odustao sam od Nemačke. Majka je imala Parkinson. Njena smrt me je strašno pogodila. Uzeo sam svoj auto i otišao u Švajcarsku, spavao sam u autu mesec dana, dok nisam našao stan. Nakon toga sam živeo u hotelu. Bilo je teško, ali sam našao svoj stan. Savršeno je živeti tamo. Moraš da se žrtvuješ da bi uspeo. Nisam izabrao Ameriku jer je majka bila bolesna.

Safetu je želja da na novom filmu radi s Kusturicom kao mentorom. Sa osmehom kaže da ćemo za njega tek čuti.

- Radio sam i jedan film za Netfliks, igrao sam policajca. U novembru sam snimao još jedan film, "God Stiler", igram tu konobara. To je bila velika uloga. Film izlazi u januaru 2025. ili krajem 2024. Počeo sam pre nekoliko godina, za vreme pandemije, da radim ponovo na filmu o svom život. Emir me poznaje, pozvao me je da dođem kao gost na Kustendorf. Veoma sam mu zahvalan na tome. Nadam se da će pročitati moj scenario i pomoći mi da napravim film.Treba sanjati i terati ljude da sanjaju, jer je to ono što nas pokreće - zaključio je tada Adžović.

