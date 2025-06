Antologijski dijalog: Takvi smo mi Srbi

Bata: Dođi. Da se nisi možda ukenjala? A? Pa ti treba da znaš da ja nisam nikakav siledžija. Ja poznajem žensku dušu. Ima samo da vičeš: "To, to, to", da padneš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.