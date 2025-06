Hrvatski novinar je na promociji u RTS klubu pričao o smrti sina koja mu je promenila život, ističući da to jeste teška tema, ali da o tome mora da se govori javno

Čuveni hrvatski novinar Drago Hedl predstavio je u RTS klubu svoju knjigu "Matija", koju je u Srbiji objavila Akademska knjiga. On progovara o tragičnom gubitku i samoubistvu sina. Knjigu je, kaže, napisao za sve roditelje s ciljem da ih potakne da više vole svoju decu.

- Matija je samovoljno odlučio da napusti svet. Knjiga više govori o njemu nego o samom činu, koji je samo bio povod za pisanje. Želeo sam da ostane zabeležen njegov život, a i da temu suicida učinimo otvorenom i javnom u nameri da ljude koji su se odlučili na takav korak ne stigmatiziraju i osuđuju - kaže Hedl i nastavlja:



- Suicid je teška tema, posebno za ljude koji to dožive u svojoj porodici. O tome se ne priča. To su porodične tajne, a u nekim porodicama čak i neka vrsta porodične sramote. Čitajući Hemingveju biografiju nećete pročitati da je počinio suicid, nego da je, tako, čistio lovačku pušku koja je slučajno opalila i tako je okončao život. I njegov brat, otac i unuka su počinili samoubistvo. Neki psihijatri i psiholozi smatraju da nije dobro pisati o tome jer potiče nova samoubistva. Ne mislim da je tako i to je razlog zbog kojeg sam napisao ovu knjigu. Želim da se javno o tome govori.

Razgovor s Hedlom vodio je njegov prijatelj Veran Matić, koji je zapazio da dobrom novinaru nisu potrebna pitanja.



- Nema veće tragedije od gubitka deteta. Šta meni strašnije više može da se dogodi u životu posle njegovog odlaska 14. oktobra 2018. godine. To je nešto što vam oduzima veru i nešto je što vas potpuno promeni. Znate svi onu poznatu rečenicu kako vreme leči rane. Postoje rane, a to su upravo ove o kojima ja govorim, koje vreme ne može da izleči - priznao je otac.

Matija je bio biohemičar i radio je na Jejlu, gde je ispitivao Kronovu bolest.

- U Ameriku je otišao veoma rano, sa 17 godina. Na Jejlu je radio poslednjih 11 godina veoma teško i naporno, gde ne postoji ništa drugo osim uspeha. Oni ne sanjaju američki san nego Nobelovu nagradu. Neki spavaju na fakultetu da im neko nešto ne bi ukrao. Matija nije video samo biohemiju. Voleo je muziku. Završio je muzičku školu Franje Kuhača u Osijeku.

Drago se osvrnuo na razloge da njegov sin sebi oduzme život.

- On se nikad nije žalio. Suicid je jedna vrlo složena priča o kojoj ja ne znam dovoljno, ali sam siguran da je taj težak rad i pritisak kojem je bio izložen 11 godina pridodao njegovoj odluci da napusti ovaj svet. Ostavio je oproštajno pismo svojoj majci i meni. Napisao je da mu je vrlo teško i da on više ne vidi smisao toga što radi, da dalje ne može i da traži svoj mir i da će taj mir naći jedino na način kako je to učinio. Njegovu odluku poštujem bez obzira na to koliko je bila teška - rekao je Hedl.

On je na kraju promocije otkrio da sav novac od prava koji je zaradio od prodaje knjige ide u fondaciju koja nosi ime po njegovom sinu Matiji i stipendira najbolje učenike srednje muzičke škole u Osijeku.

- U Hrvatskoj je prodato oko 5.000 primeraka knjige. Veliki broj ljudi je pročitao knjigu. Javilo mi se dvoje njih sa gotovo identičnom rečenicom: „Gospodine Hedl, nakon čitanja vaše knjige prvo sam zagrilo i poljubio svoje dete“. Požalio sam što češće Matiji nisam rekao sinu da ga volim. U našom kulturi postoji neka distanca kako da iskažemo to što osećamo. U američkim filmovima stalno govore „volim te“. Mi to puno teže kažemo. Da mogu da vratim vreme, verovatno bih mu rekao mnogo više puta to da ga volim, jer sam ga stvarno voleo – zaključio je novinar.