Glumac otkriva da se s puno ljubavi i temeljno spremao za snimanje nove serije "Pupin", koju ćemo gledati na RTS

Veliki srpski i američki naučnik Nikola Tesla inspiracija je mnogim filmskim stvaraocima, a biće junak nove serije "Pupin". Zadatak da ga oživi u priči pripala je Radivoju Raši Bukviću, a projekat zajedničkim snagama realizuju Radio-televizija Srbije i produkcijska kuća "Mali Budo". Serija će imati 10 nastavaka, a cela jedna epizoda posvećena je odnosu Pupina i Tesle.

Foto: Nikola Ristić RTS

Bili ste već najavljeni kao Tesla u novom filmu "Iz svetla: Luminous" Boriše Simovića. Da li ste bez razmišljanja prihvatili poziv da igrate u seriji o Mihajlu Pupinu?

- Kad su mi ponudili ulogu Tesle, oberučke sam je prihvatio. Za nju nisam hteo da pregovaram jer sam tu ulogu priželjkivao dosta dugo. Film "Iz svetla: Luminous" nije se snimio zbog korone, a sad se desilo sticajem spontanih okolnosti da u seriji "Pupin" dobijem ulogu Tesle i da sarađujem s dragim prijateljima i rediteljem Danilom Bećkovićem.

Koliki je izazov predstaviti velikog naučnika, kao i vreme u kom je živeo?

- Obožavam da radim epohu i meni je to izazovno, pogotovo kad se obuče kostim i kad promenite izgled. Sve mi to prija. Mi smo se prilagodili koliko smo mogli, a ovi brkovi na meni su tu da bi se dočaralo ono što je i Nikola nosio na svojim usnama. Zaista nam je cilj da pokušamo da prikažemo to vreme što je najrealnije moguće.

Šta vam je do sada na snimanju bilo najupečatljivije?

- Cela serija je rađena iz Pupinove perspektive, pa je i Tesla prikazan tako. Ovo nije biografski film, u kom ćemo da vidimo Tesline vizije života i budućnosti koju je on priželjkivao i koju je stvarao, ali ovo je svakako pogled iz Pupinove perspektive na to vreme i na samog Teslu. Do sada sam imao samo jedan snimajući dan, tako da mislim da me najteže stvari tek očekuju.

Bukvić kao Tesla Foto: RTS



Kako biste opisali Teslu? Kako ste ga vi doživeli?

- Tesla je bio vizionar modernog doba, vizionar XX, XXI, XXII i XXIII veka. Tako ga i ja doživljavam. To je čovek koji je bio čovekoljubiv i human, u smislu da se ustručavao da eksperimentiše svojim naučnim otkrićima koja su mogla da poremete život ljudi na ovoj planeti. Samim tim mislim da je bio vizionar modernog doba i jedan čovekoljubivi naučnik, kao i izumitelj.

Kako ste se spremali za snimanje?

- Sve što sam mogao da pročitam o njemu, pročitao sam. Koristio sam i Gugl. Postoje velike rupe i u mom znanju i u znanju svih nas šta je on zaista, koja je zaista njegova finalna vizija bila. Ne znam da li ćemo to ikad saznati, ali ono što je moglo da se pročita, to sam pročitao i saznao. Taj čovek definitivno zaslužuje svoju seriju, a možda i svoja tri povezana filma, i to na engleskom jeziku. Ne znam zašto se uopšte ljudi ne bave njim na način da mu daju centralno mesto u nekoj seriji.

Foto: Nikola Ristić RTS



Kakav je odnos Tesle i Pupina u ovoj seriji?

- Tesla i Pupin su spojeni u kontekstu političko-istorijskih momenata koji su ih zadesili. Tu pre svega mislim na stanje u društvu pred početak Drugog svetskog rata i na njihove različite poglede na svet vezane za nauku. Ali u ovoj seriji neće biti produbljivanja njihovog odnosa, da sad ulazimo u neke finese. Ovo su samo naznake njihovih susreta i odnosa koji su imali tokom života.

Dragan Mićanović, koji igra Pupina, direktan vam je partner. To nije vaša prva saradnja?

- Moja prva i jedina saradnja s njim bila je u jednom TV filmu RTS. Mislim da se projekat zvao "Slučaj sedam Asiraca", mada nisam siguran. Od tada je prošlo 15 godina.

Foto: Imdb



U njegovom rediteljskom prvencu "Još jedan dan" glavnu ulogu igra Mira Banjac Popularnost je stekao pre više od 20 godina igrajući u seriji "Stižu dolari" 11. novembra 1979. rođen je u Somboru