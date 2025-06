- Predstavu doživljavam sa emotivnog aspekta, bez obzira na to što ova priča ima mnogo, mnogo slojeva i što je prilično hermetična po mom sećanju, čitajući najpre roman Mire Drljević, a kasnije se i upoznajući s tekstom... Ima toliko slojeva i simbola da svako može na svoj način to sve da tumači i razume. Za mene je to oda i omaž svim majkama. Sve vreme sam bila uzbuđena i želela sam da unesem više emocija, a ova vrsta teatra traži hladnoću i distancu. Cela priča me je dirala. Narator mora biti hladan, a naš zadatak je da dirnemo publiku - zaključila je Savićeva, koju trenutno gledamo u reprizama serije "Srećni ljudi" kao Malinu Vojvodić.