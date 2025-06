- Ova knjiga završava se spiskom sve kozaračke dece koju su ustaše ubile na najsurovije načine. Kad sam prvi put video spisak, užasavajući osećaj me je obuhvatio. Darko i svi mi ovde smo dokaz pobede jer se danas u ovoj sali igraju deca koja se prezivaju Zlojutro. To je simbol pobede. Jasenovac je kolektivna tačka pamćenja urezana u svima nama, mi to moramo negovati i nositi se s tim. Narod koji ne pamti - ne postoji. Sećanje je obaveza prema mrtvima, ali i prema živima i onima koji tek dolaze - poručio je Kulačin.