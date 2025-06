Snimali smo jednu scenu gde smo Sara i ja jele sladoled i šetale kroz Vašington skver park. Dok šetaš, ljudi se pomeraju s tobom. Na neki čudan način, oni te podržavaju, ali ipak je teško glumiti i biti svestan toga, kaže glumica

Treća sezona Maks oridžinal serije "I tek tako..." (And Just Like That...), producenta Majkla Patrika Kinga (MPK), dostupna je od 30. maja na Maks striming platformi i kanalu HBO. U novih 12 epizoda pratimo Keri, Mirandu, Šarlot, Simu i Lisu kako se nose s komplikovanom stvarnošću života, ljubavi, seksa i prijateljstva u svojim pedesetim u Njujorku. U nastavku "Seksa i grada" Sima Patel, nova najbolja drugarica Keri Bredšou, koju igra Sarita Čaudri, govori o modi i otkriva tajne sa snimanja, a Kurir je dobio ekskluzivno pravo da ih prenese.

Foto: Evan Agostini/Invision

Da li ste uzbuđeni pred premijeru nove sezone?

- Veoma sam uzbuđena zbog ove sezone, jer smo snimali leti, a to je moje godišnje doba. Volim vrućinu. Volim znoj. Volim Njujork. Volim kako postaje užasno vruće i kako uvek trčiš u potrazi za hladom. Mislim da je to stvarno oblikovalo sezonu. Takođe, mislim da ima puno lakoće i radosti u ovoj sezoni. Velike stvari se dešavaju, ali nova prijateljstva su postigla dubinu, koja je omogućila tu lakoću.

Postoji lakoća, ali takođe vidiš i novu ranjivost Sime.

- Kada sam videla scenario, bila sam veoma uzbuđena, jer sam navikla da igram Simu kao brzu, samouverenu i snažnu ženu. A bilo je dosta scena u svakoj epizodi u kojima sam pomislila: "Ona se nosi sa nečim što nije očekivala." I to je bilo toliko uzbudljivo meni kao glumici da se igram sa tim kako ono što ona nosi odražava njeno unutrašnje biće i ono što proživljava.

Foto: Evan Agostini/Invision

Pričajmo o tome, jer je pitanje odeće veliki deo ove serije. Da li si imala neke omiljene komade iz ove sezone?

- Jedan od mojih omiljenih komada bila je haljina Eldorado Edit, koju su ručno napravili u Kolumbiji. Bilo je veoma komplikovano, ali kad sam je obukla, bila je jednostavna. Veoma sam ponosna kada možemo da koristimo dizajnere koji nisu poznati, a njihov trud i rad su toliko detaljni da zapravo deluju kao najskuplji komadi.

Da li se posebno sećaš nekih dizajnera?

- Sima nosi puno stvari Fendija, Balmena i Kalmejera. Takođe, nosi najbolje "maržela" farmerke. Ponekad ubacimo i indijske dizajnere, kao što su "sabijasači" torbe. Sabijasači je iz Kalkute, i on trenutno postaje pravi hit. Tako sam srećna što ga podržavam. Ove sezone sam bila mnogo u donjem vešu! I snimanje tih scena je uvek interesantno, jer moram da se setim da je ovo Sima, a ne Sarita. Ali i dalje mislim na uglove kamere i kako to funkcioniše kada ležiš? To je ceo proces. U većini filmova ili serija imate možda jednu ljubavnu scenu. Ali Sima je često u krevetu. Često! I to je nešto čime ja upravljam. Ali sjajno je, jer smo sve žene. Tu su kostimi dizajnerke Moli Rodžers i Danija Santjaga. Iako Dani, očigledno, nije žena, većina nas jeste. Nikada nisam shvatila, dok nisam radila na ovoj seriji, koliko više dajete kada ste okruženi ženama. Jer nikada ne branim ono što mislim. Samo pomislim: "O, one to shvataju." Tako da je jako lako.

Foto: HBO

Kako je bilo snimati u Njujorku tokom leta?

- Bilo je jako zabavno. MPK um je jednostavno... ima tu vrtoglavu genijalnost i veoma je smešan. A onda tu je i Sara Džesika, s kojom najviše radim i koju volim iz sveg srca. Tako da pitaš li da li je škola zabavna, pa nije, jer to je posao - imam najboljeg prijatelja tamo ili imam učitelja kog volim, pa želim da idem. Ali posao je zahtevan. Snimali smo jednu scenu gde smo Sara Džesika i ja jele sladoled i šetale kroz Vašington skver park. Dok šetaš, ljudi se pomeraju s tobom. Na neki čudan način, oni te podržavaju, ali ipak je teško glumiti i biti svestan toga, i - oh - sladoled se topi! Kako se nositi s tim? A ja slušam Saru Džesiku i snimam je telefonom, i komentari dolaze sa svih strana. To je druga vrsta sposobnosti koju nikada nisam imala, koju sam naučila sa ovom serijom. Na neki način, naučila sam kako da to iskoristim, posebno za Simu, jer ona ne voli da je u centru pažnje, pa mogu da se oslonim na to. Ali čak i samo hodanje u tim visokim potpeticama - to je kao da si sportista!

Znam scenu na koju misliš, kad Keri nosi veliki šešir? Baš neupadljivo!

- Da! Oduševila sam se kada sam videla taj šešir. Tako znam da sam u "Seksu i gradu".

