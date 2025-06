U beogradskoj galeriji “Sanjaj ” otvorena je izložba skulptura vizuelne umetnice Jelene Kršić pod nazivom “Izlečište – Revivarium”, koja će biti postavljena do 5. jula. Na izložbi je predstavljeno 10 radova – skulpture i prostorne kompozicije, kroz koje Kršić istražuje relacije između tela i prostora, tišine i značenja, iskustva i sećanja.

“Ljubitelji umjetnosti Jelenu prepoznaju po njenim krhkim, ali snažnim, izduženim, bronzanim skulpturama. Međutim, ovaj put, ona je odlučila da nam pokaže nešto novo, nešto drugačije od već viđenog, nešto posebno. Njene bronzane figure kao da su skinule ruho i u novom materijalu otvorile dušu. One nisu samo dobile boju, one su postale lagane i providne, progovorile su unutrašnjom svjetlošću, zadržale su specifične pokrete čiji im naglašeni stav daje posebnu emotivnu snagu. U ovisnosti od prolaska svjetla, one se mijenjaju, svjetlucaju, ističu različite dijelove tijela podsjećajući nas na nestalnost i promjenljivost i nas i svijeta oko nas, u ovisnosti od naših misli i osjecanja.” na otvaranju je rekla Sanja Bjelanović Janković, vlasnica galerije Sanjaj.