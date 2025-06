Ravno Selo film festival biće održan ove godine od 26. do 29. juna , navodi se u saopštenju za medije. Tradicionalno orijentisan ka mlađoj populaciji, festival nudi nadasve zanimljivu i sadržajnu koncepciju. Pored toga, polako ali sigurno ostvaruje jedan od inicijalnih ciljeva, a to je novi dom kulture na mestu onog koji je nestao u požaru pre devet godina.

- Za nas je 26. juna veliki praznik. Najzad otvaramo novi dom kulture i osmi internacionalni Ravno Selo film festival. Ove godine prikazuju se filmovi autora iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, BiH, Bugarske, Francuske, Velike Britanije, Kube, Italije i još dosta zemalja. Festival se čvrsto pozicionirao na filmskoj mapi sveta. Nije to ni najveći ni najvažniji festival, ali kada su mladi autori u pitanju, jeste veoma važan - poručuje Lazar Ristovski, osnivač i direktor Ravno Selo film festivala.



U glavnom ovogodišnjem programu festivala biće prikazano 12 dugometražnih igranih filmova po izboru selektora Dragana Jeličića. Festival će otvoriti film "Prva klasa - pun gas", reditelja Vladimira Miće Popovića, koji prati sudbine auto-trkača Bebe i Nemca, a reditelj nam polako otkriva da brza vožnja nije njihov jedini izvor adrenalina. Drugog dana na programu su četiri ostvarenja. U 17 časova biće prikazan film "Elskling", nagrađivane norveške rediteljke Lilje Ingolfsdotir, kojoj je ovo prvo dugometražno ostvarenje. Od 19 časova publika će moći da pogleda film "The End of the River", ukrajinskog pisca i reditelja Vasila Barkova. Triler drama "Izolacija" Marka Backovića na programu je u 21 čas. Program prvog festivalskog dana u 23 časa zatvara ostvarenje Marka Jovičića i Jelene Stojković "Ciklus", srpska horor priča o prokletstvu jedne porodice čiji su svi muški članovi nastradali pod neobičnim okolnostima.