- Ako niste skoro videli, sad imate priliku da vidite najsrećniju ženu. Nikad nisam očekivala da ću dobiti jednu nagradu, jer sve nagrade dobijem mnogo pre nego što su stvorene u materijalnom obliku. Moja nagrada su moji prijatelji. Ovo je moja klasa. Ovo su ljudi s kojima sam studirala. Bez njih mene nema! Veliku zahvalnost prema Brani, prema Radi, prema Azri, Ljilji, Zlati, Gorici, koja je na probi, jer šta ćemo, moramo još da radimo, bez obzira na to što smo proslavili 50 godina otkako smo diplomirali. Prošle su 52 godine otkako sam snimila svoj prvi film. Hvala profesoru Bajčetiću, koji me je pustio da snimam, pod jednim uslovom - da ne zakasnim ni na jedan čas. Ne da ne dođem, nego da ne zakasnim ni na jedan čas, uključujući i predvojničku obuku. Hvala mu što me je naučio disciplini, koju sam posle morala da potrošim na snimanju filmova - rekla je Tanja.