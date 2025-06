"Prvi put smo u Beogradu i Srbiji!"

Publika u glas pevala hitove

Na repertoaru su se našle i pesme "Let’s do it again", "Number one", "You got me", "Never let me down", a poseban momenat večeri bio je kada je Ledžend izveo čuveni hit "All of me", koji su mnogi prisutni pevali zajedno sa njim.