Tokom večeri smenjivali su se njegovi najpoznatiji hitovi - "Used to Love U", "Tonight (Best You Ever Had)", "Let's Do It Again", "Number One", "You Got Me", "Never Let Me Down", a kulminacija večeri usledila je uz emotivna izvođenja pesama "Ordinary People" i "All of Me", koje je publika pevala uglas. Za kraj koncerta, Ledžend je izveo numeru "Live It Up", kojom je završio svoj beogradski nastup. Pevač je ispraćen glasnim aplauzom i ovacijama.