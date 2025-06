Emisija "Tuči u Italiji", koja se emituje nedeljom u 23.00 na kanalu Nacionalna geografija , predstavlja više od putopisa - to je intimno putovanje glumca, reditelja i gastronoma Stenlija Tučija kroz zemlju iz koje potiče. S mnogo ukusa, emocija i duboko ličnog naboja, Tuči nas vodi kroz italijanske regione, razgovarajući s ljudima, degustirajući specijalitete i, pre svega, tražeći sebe. U ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran otkriva šta mu je ovo putovanje donelo.

- Ideja je rođena iz ljubavi - prema Italiji, hrani, istoriji, ali i prema porodici. Moji roditelji su Italijani, i odrastao sam okružen mirisima i ukusima njihove kuhinje. Ali i pored toga, nikad nisam istinski upoznao sve slojeve te kulture. Ova emisija je bila moja prilika da to ispravim - da uđem u srce svakog regiona i osetim onako kako se zaista živi u Italiji. Uživao sam u svakom razgovoru s lokalnim stanovništvom, u učenju recepata, u razmišljanju o značenju tradicije. Emisija nije samo o hrani, već i o vrednostima koje polako nestaju.

- Koliko je različit način života u svakom delu Italije. Ljudi često misle da je to jedna uniformna zemlja, ali razlike između, recimo, Kalabrije i Lombardije su kao između dve države. Mentalitet, jela, akcenti - sve je drugačije. Ali u svemu tome postoji nit - strast. Italijani žive punim plućima, bilo da se radi o kuhinji, bilo o razgovoru na ulici. Iznenadila me je i lokalna zajednica, kako ljudi čuvaju jedni druge i kako se svi oslanjaju na vrednosti koje su starije od savremenog sveta.

- Bilo ih je mnogo, ali onaj koji posebno pamtim jeste susret s jednom bakom na Siciliji koja svako jutro pravi testeninu ručno. Rekla mi je: "Ako ne uneseš ljubav u testo, bolje da ne kuvaš." Te reči su me pogodile, jer odražavaju sve ono što sam hteo da kažem emisijom - da je hrana više od ukusa, ona je emocija, sećanje, način da voliš. Takođe, momenti kad sam obilazio kuće koje podsećaju na domove mojih predaka bili su izuzetno emotivni. Shvatio sam koliko duboko nosim te korene u sebi.

- Amerika voli brzinu. Italija voli trenutak. U Americi je hrana nešto što se često gura u raspored, a u Italiji je ona raspored. Vreme se meri obrocima. Taj tempo, taj odnos prema uživanju - to je ono što sam morao ponovo da naučim. Uspori. Proživi. Progutaj, ali i oseti. Život u Italiji je više estetika nego logistika. U Italiji se sreća traži u malim stvarima - šali sa komšijom, čaši vina, mirisu ruzmarina u bašti.

- Apsolutno. Otkrio sam da sam izgubio deo sebe pokušavajući da se uklopim u ritam modernog života. Ovo putovanje mi je vratilo tišinu, povezanost, prisustvo. Podsetilo me je zašto volim ono što radim - jer radi se o ljudima, pričama, emocijama. I o hrani, naravno. Počeo sam da pišem više, da kuvam s više pažnje, da provodim vreme bez telefona. To su stvari koje me ponovo povezuju sa samim sobom.