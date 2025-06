Novi život u Italiji

"Nije mi žao što nemam decu"

„Decu nemam. Nije mi žao. Kako vreme odmiče, sve mi je draže. Vidite li kakva su vremena? Nisam sigurna da li bih to mogla i da li bi to dete otišlo nekim pogrešnim putem. To bi me dotuklo. Mi smo veoma kasno krenuli o svemu da razmišljamo.“