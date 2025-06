Darko Bajić, jedan od osnivača festivala i umetnički direktor manifestacije, na otvaranju je rekao: “Energija Balkana treba da postane misija - da sve ono što je specifično u našoj kulturnoj sredini moramo preneti u svet. Ne smemo ličiti ni na koga. Zato ovde postoje tri programa koji su potpuno različiti i traže od mladih, novih autora, nova iskušenja i novi prkos; traže da provociraju gledaoce. Hoće da vide vas, u bioskopu koji je ostrvo slobode. U bioskop dođete i vodite dijalog sa filmom. Vodite dijalog jedni s drugima, osećate reakcije gledalaca oko vas, izađete iz dvorane i ponesete film sa sobom. To je najveće bogatstvo koje svaki reditelj priželjkuje”.

Uroš Tomić, suosnivač festivala i programski direktor, predstavio je tri programske celine festivala: “Ako Balkan posmatramo kao jedan prostor, prva celina je Buđenje Balkana, čija Glavna nagrada nosi ime Živojina Žike Pavlovića. Druga programska celina je Međunarodni takmičarski program Misterije filma čija glavna nagrada nosi ime Dušana Makavejeva. I Žika i Mak su krenuli iz Kino kluba Beograd, a mi sad pokušavamo da ih spojimo na jednom mestu, gde tražimo takve autore. Želimo i da edukujemo mlađe kolege reditelje da i Srbija ima ozbiljnu filmsku tradiciju, na koju treba da se oslanjaju i gde će naći neverovatan izvor. Kroz treći program Povratak žanru podsetili smo da se naše starije kolege polako vraćaju žanrovskim filmovima, a neke kolege čak i počinju karijere žanrovskim filmom, i to smo hteli da podržimo”

Vinko Brešan, selektor Balkanskog takmičarskog programa “Povratak žanru”, u svom obraćanju je naveo: “Kada me je Darko zvao da budem selektor jednog programa Balkanskog festivala filmske režije, naravno da sam se rado odazvao. Ne samo zato što je Darko prijatelj, nego zato što mislim da je to važno. Postoji zaista iskrena vera da je Balkan specifičan prostor kreativnih ljudi, specifične energije, koji je vrlo često nepravedno zanemaren u nekim svetskim kartama filma. Ovaj festival to ne može ispraviti, ali može dokazati da ta nepravda postoji, i da ovde zaista postoje vrhunski filmski reditelji koji itekako imaju šta ispričati“.