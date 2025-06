- Oduvek sam sumnjao da nisam miljenik sreće, a otkad sam sahranio kćerku, sasvim sam siguran da je tako. Za roditelja nema veće tragedije nego da ide za kovčegom u kom je njegovo dete. To je nešto najstrašnije što može da mu se desi. A ja, dok sam moju Sanju sahranjivao pored njene majke Ljubinke u Arilju, razmišljao sam koliko sam grešan . Njen greh je što me je lagala, a moj što nisam više vremena proveo s njom, iako sam svestan da nikoga ne možeš držati pod staklenim zvonom - rekao je svojevremeno glumac za Gloriju i dodao da je njegova ćerka nakon razvoda živela sa majkom. Tada je imala svega 12 godina.

- Smatrao sam da će joj biti bolje pored majke. Ubrzo se pokazalo da je Ljubinka previše popustljiva, odnosno da suviše veruje detetu kojem je bila potrebna kontrola. Mislila je da je Sanja zrela, da ume da proceni šta valja, a šta ne. Čak i kad je naša kćerka prvi put posegnula za onim za čim nije smela, za drogom, verujući kako je to prečica do boljeg života, Ljubinka je bila ubeđena da je to samo plod moje mašte - kazao je glumac tada i naveo da se od supruge razveo jer se zaljubila u drugog čoveka. Međutim, to ih nije sprečilo da udruže snage kada je bilo potrebno da budu tu za njihovu ćerku.