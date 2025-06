U prisustvu brojnih muzičara, medija i prijatelja benda predstavljene su nove verzije čuvenih pesama "Crni leptir" i "Autobus za raj", koje prate adaptirani tekstovi, prožeti originalnom jamajkanskom mistikom i modernim rege gruvom, pod novim nazivom "Black Butterfly" i "Bus to Zion". Pesme i spotovi su snimljeni na Jamajci u legendarnom studiju "Taf gong" , koji je osnovao Bob Marli i tehnički superiornom studijuv"Anker" u Kingstonu, a obiluju i kadrovima druženja članova benda s jamajkanskim domaćinima i muzičarima. Sve je začinjeno snimcima egzotične prirode jednog od najlepših ostrva na svetu, dok produkciju potpisuje naš renomirani producent Voja Aralica.

Posle emitovanja filma "One Love Jamaica" prisutne je pozdravio počasni konzul Jamajke u Beogradu Mirko Miljuš, koji se osvrnuo na dosadašnju saradnju dve prijateljske zemlje istakavši:

- Ovaj projekat je bio ideja gospodina Mirka Miljuša, počasnog konzula Jamajke u Beogradu, i sve se dogodilo samo zahvaljujući njemu. Mirko ima neraskidivu vezu s Jamajkom i, jednostavno, tu ljubav koju on oseća prema Jamajci na neki način je preneo na sve nas - rekao je Petar Jelić.

- Mislio sam da za mene u životu više nema nekih većih iznenađenja. Međutim, moram da priznam da sam i dan-danas, posle nekoliko meseci, još uvek pod utiskom tog boravka i nekih momenata koje ću pamtiti do kraja života. Zahvaljujući Filipu Miljušu, koji je, osim toga što je snimao ove prelepe kadrove i montirao spotove, svaki dan imao neku novu ideju, tako da smo obišli mnoga znamenita mesta na Jamajci. Na mene je najjači utisak ostavilo mesto rođenja Boba Marlija. Kao i mesto gde je sahranjen sa svojom majkom, to su posebni grobovi. I taj kamen na kojem je on, kad izađe iz svoje kućice, sedeo i, po nekim predanjima, sedeći na tom kamenu skupljao ideje i inspiraciju za sve što je uradio...