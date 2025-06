Najdarovitiji reditelj svoje generacije voleo je Beograd i zbog glumice Hane Selimović. Bili su u vezi pet godina, a zajedno su delili dobro i zlo, kao i sudbinu slobodnih umetnika

Jedan od naših najboljih reditelja mlađe generacije, Igor Vuk Torbica, preminuo je pre pet godina u Rovinju.

Imao je samo 33 godine. Igor je rođen 1987. godine u Drvaru, odrastao je u Rovinju, Školu primenjenih umetnosti i dizajna završio u Puli, a diplomirao je 2013. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Alise Stojanović. Bio je u vezi sa glumicom Hanom Selimović.

U gradu koji je voleo i odabrao napravio je neke od svojih najboljih predstava, kao i u Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, Rijeci, Somboru, Bitolju. "Hinkeman", "Carstvo mraka", "Mizantrop", "Tartif", "Tit Andronik", "Krvave svadbe" neki su od naslova koji se i danas izvode.

Torbica je bio jedan od najboljih reditelja mlađe generacije koji je ostavio dubok trag u većini srpskih i regionalnih pozorišta. Četiri njegove predstave proglašene su za najbolje godišnje produkcije u tri države, a dva puta su izabrane za najbolje u regionu. Tragično je okončao svoj život 16. juna 2020, u 33. godini, o čemu je na tribini "Poetika Vuka Torbice" u Užicu govorila njegova profesorka, a kasnije saradnica i prijatelj, Alisa Stojanović.

"Napustio nas je dakle zbog svoje bolesti. Međutim, ja imam utisak jednog konstantnog bulinga koji je taj dečko doživeo, koji je većim delom posledica tabu teme u našem društvu, nečega što se ne zove samo depresija već se zove različitost.

Ako je neko različit, vi ste kao neki upravnik pozorišta ili neko ko se bavi bilo kakvim menadžmentom u umetnosti, dužni da to razumete. Ja ću u nizu primera bulinga kojima sam bila svedok, navesti dva primera za koja mislim da su zaista duboko Igora povredila“, rekla je na tribini Igorova profesoraka.

Prvi primer bulinga prema Igoru koji Alisa navodi, a prepoznala ga je jer se tiče onoga što ona predaje i što je u njenom nastavnom programu, vezan je za predstavu "Razbijeni krčag".

Predstava Razbijeni krčag Foto: Dejan Rakita

"Predstava "Razbijeni krčag" je imala jednu pesmu grupe Aba, jednu obradu, i glumci su izvodili aranžman te pesme. Premijera je odlično prošla, predstava se igrala i sve je bilo super. U jednom trenutku se javio vlasnik autorskih prava Jugoslovenskom dramskom pozorištu jer nisu platili. Šta se tu unutra dešavalo, pravu istinu nikada nećemo saznati. Uglavnom, umesto da se reši problem autorskih prava, JDP je odlučilo da ne reši ta prava nego da Igora zamoli, a onda i natera, da promeni pesmu.

Sve zbog jedne besmislene produkcione greške, koja je verovatno u startu koštala nekih 300 evra. Sve se završilo tako što je Igor, posle jednog višesatnog mobinga od strane uprave JDP, nateran da potpiše da se odriče predstave. Igor više nikada nije imao kontakt sa tom predstavom, ali ga je trenutak potpisivanja da se odriče svog umetničkog dela slomio. Ja ne znam za takav slučaj pre toga", rekla je profesorka Alisa Stojanović.

Ona je istakla da je predstava “Razbijeni krčag” bila selektovana za festival u Finskoj i trebalo je da ide tamo i to je bio prvi put da neka predstava iz Srbije bude selektovana za tako značajan festival. Predstava je otišla na festival u Finsku, a JDP je izabralo da glumci pevaju pesmu Arsena Dedića. Selektorka u Finskoj je uložila oštar protest i rekla da ona nije pozvala predstavu koja je poslata. Alisa je tada dodala da sve što je Igor doživeo u JDP nije bilo lako poneti.

"Više nikada nije ušao u tu zgradu. To je veliki lom, on je bio na početku karijere, to je zapravo njegova druga predstava, a već su mu isekli krila. Kada na sve to dodate da je bio komplikovan, ne samo kao bogata umetnička ličnost nego i kao čovek sa zaista posebnim potrebama: disleksičar, depresivac, izrazito inteligentan i nadasve izuzetan perfekcionista – do mere autodestrukcije…

JDP Foto: Beograd.rs

Jako je dobro znao pozorište, sve njegove segmente, radionice, menadžment, sve, vladao je time jer je bio kapacitet u svakom smislu. Ovaj trenutak sa JDP je imao jako velike posledice. To što je uradio samo dve predstave u Beogradu je posledica tog događaja u JDP. Ja sam, ne malo puta, na svojim putovanjima sretala selektore raznih festivala, koji su mi rekli da su moljeni od strane JDP da ne idu Igorove predstave. Ako budu hrabri selektori, to će reći i javno, da ne bi bilo rekla-kazala. Ja ću od JDP verovatno popiti tužbu, tako oni rade… Znači krenula je i osveta, a po gradu se širila priča da je ovaj dečko lud i da se sa njim ne može sarađivati", rekla je Alisa.

Ona je istakla činjenicu da je od svega što je Igor ikada radio, najgore prošao u Beogradu. To je bio grad u kome je želeo da živi, radi, zasnije porodicu… Odabrao je Beograd za budućnost, a pozorišta koja je voleo ga nisu htela. Alisa je pričala i o još jednom Igorovom prelomnom trenutku, posle koga se, kako je rekla, nikada više nije nasmejao.

"Aleksandar Popovskije tužio sudu u Sloveniji Igora Vuka Torbicu zbog statusa na Fejsbuku. Igor je imao prethodno zakazanu režiju u Mariboru. Neposredno pred tu zakazanu režiju, u mariborskom pozorištu se menja umetnički direktor i Igor vraća režiju, u znak protesta protiv novog direktora Aleksandra Popovskog, što je njegovo pravo.

On je, zbog svojih principa, vratio hiljade evra. Poslao je pozorištu to pismo i stavio ga na svoj Fejsbuk. Aca Popovski ga tuži sudu, potražuje šest hiljada evra za uvredu časti i traži, za svaki sledeći status gde bi ga pomenuo, po hiljadu evra, znači najstrašnije gluposti. Zamislite, umetnik tuži drugog umetnika za slobodu govora na Fejsbuku, bruka i sramota. Da stvar bude gora, bolni trenutak je to što je glumac Ozren Grabarić, koji je po mom mišljenju svoju najbolju ulogu, ulogu karijere napravio upravo kod Igora u Hinkemanu, svedočio je u Acinu korist!“

Ozren Grabarić Foto: Promo

"To je bilo bolno, meni je to bilo bolno, ja sam preplakala Ozrenovo pojavljivanje na sudu. Prvo – nikada ne bih učestvovala u suđenju o slobodi reči, a drugo - nikada kao umetnik ne bih učestvovala u ograničavanju slobode govora, bilo kome, ni onima koji me pljuju.

Ne mogu ni da pojmim kako je to bilo Igoru, to suđenje je trajalo više od godinu dana. Mislim da su ta dva momenta ozbiljni primeri bulinga jednog osetljivog, svestranog umetnika koji su uticali na njegov put. On je jedini umetnik koji je posle rata, a moram reći i ranije, ovako briljantno, za ovako kratko vreme, napravio neviđen uspeh u svim zemljama bivše Jugoslavije. On je vrlo malo govorio u javnosti, nije bio neko ko na taj način pravi slavu. Njegova mera uspeha je bila ono što sam sebi zada, njegova ambicija“, ispričala je Alisa.

Profesorka Alisa Stojanović misli da su dva događaja, o kojima je govorila, snažno povredila Igora Vuka Torbicu i uticala na njegovu bolest i odlazak na način koji je odabrao. I ističe da on o tome nikada nije govorio, niti da ona bilo šta govori u njegovo ime, već je sve post festum njenog viđenja stvari.

Priliku da radi sa Torbicom imala je glumica Tijana Marković, koju smo gledali u seriji "Porodica".

Tijana Marković Foto: Ana Paunković

- Njegov odlazak je ostavio trag na svima nama jer odlazak takvog čoveka i talenta je težak. Oni su retki, a ono što je na nama jeste da ih prepoznamo i negujemo, bez obzira na neke površne i trivijalne stvari. Izgubila sam prijatelja, kolegu, jednog od najboljih reditelja sa kojim sam radila, a pre svega čoveka velikog srca! Pozorište više nije isto, retki su takvi ljudi i umetnici i mislim da će vremenom sve više nedostajati svima nama - rekla je Tijana za Kurir.

Igor Vuk Torbica voleo je Beograd i zbog glumice Hane Selimović. Bili su u vezi pet godina, a zajedno su delili dobro i zlo, kao i sudbinu slobodnih umetnika.

Na Haninom Instagram profilu postoji dosta njenih fotografija sa Torbicom, a glumica je u znak ljubavi koju gaji prema Igoru nastavila da objavljuje zajedničke fotografije. Juče, na petogodišnjicu njegove smrti, objavila je deo jednog intervjua kojim je Igor uputio bitne i danas aktuelne poruke.

