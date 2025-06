Mladi pesnik Krsto Giljen održaće promociju knjige "Džimi do you love me?" 24. juna s početkom od 19 časova u Kulturnom centru Grad. Pored autora o delu će govoriti i Radmila Petrović, kao i Nemanja Stanišić, a gosti večeri biće Dimitrije Kokanov i Marija Draganić.