- Moj otac je rekao, kad sam otišao za SAD i upisao čuveni Institut za film i teatar Lija Strazberga, da je nemoguća misija to što sam namerio. On me je naterao da budem još uporniji i da dokažem da su talenat i upornost najisplativije kategorije. I dalje nisam ni blizu onoga što sam naumio. Imam 73 uloge. Radio sam s Paćinom. Nemojte nikad dozvoliti da vas iko zaustavi. Nema lepšeg za čoveka nego da se bavi poslom koji voli. Posao glumca je najlepši na svetu - pojašnjava Dimić.