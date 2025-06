Ovoga puta, istice Elez, Savić vodi borbu za one koji su izbrisani iz zvanične istorije, za one čije grobove niko ne posecćuje - za zaboravljene saborce generala Majstera - srpske dobrovoljce . To su ljudi koji su prošli kroz pakao austrougarskih zarobljeničkih logora, gde je smrt bila svakodnevna pojava, a zatim, uprkos patnjama, umesto da se vrate svojim kućama, našli snage da stanu u odbranu Maribora, Ljubljane i severnih i zapadnih granica slovenačkog prostora.

Nikola Milovanćev je i autor predgovora, za koji izdavači ističu da je briljantan i predstavlja svojevrsni ukras knjige. U njemu on piše:

- Iako se sa srpskog političkog i istorijskog stanovišta, sa distance više od jednog veka, Ujedinjenje 1918. uglavnom smatra tragičnim promašajem, to ne umanjuje osećaj zahvalnosti koji treba da gajimo prema mnogim zaslužnim i hrabrim rodoljubima, koji su 1918/1919. učestvovali u borbama za severnu granicu SHS i izborili se da ta granicna crta nove države ne bude krajnje nepovoljna. Među tim zaslužnim rodoljubima svakako se najviše ističe general Rudolf Majster. On je, dobro promišljenom i organizovanom, ali i vrlo odlučnom akcijom, doneo Kraljevini SHS ne samo grad Maribor, već i širu okolinu Maribora i to u veoma teškim okolnostima.