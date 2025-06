" Ja sam jako srećan što je mts Dvorana prihvatila ovu sjajnu ideju koja je nastala zapravo iz višedecenijskog prijateljstva i saradanje, koju sam ja imao sreću u životu da ostvarim i sa Draganom Ilićem Ilketom koji je sin Miodraga Ilića Belog, koji je autor muzike i sa Milošem Radovićem koji je Duškov sin i sa kojim sam radio neke prve projekte čak pre 40 godina. Jedan trenutak je strahovito bitan kada mi je Miloš poslao tekstove prvih 20 epizoda "Na slovo na slovo". Ta ustreptalost koju čovek doživi kada ima u svojim rukama nešto što je takva ekipa ljudi radila pre 54 godine, zaista predstavlja mogućnost da dodirnemo to božansko koje nam nudi umetnost i to umetnost za decu. Vrlo precizno su opisane sve scene, svaka reč, svaki tekst koji se tu nalazi je zaista remek delo i uvek sam se pitao šta to ljudi u sebi nose da bi mogli na nedeljnom nivou da prave takve stvari. Presrećan sam zbog Dečije filharmonije, jer mislim da je to naša misija, da nekim novim generacijama dajemo najlepše od onoga što je nastalo na ovom tlu i ovom gradu i zemlji, a umetnost Duška Radovića i Miodraga Ilića Belog to sigurno jeste. Za mene je ovo bio san koji će postati java i jedva čekam septembar da realizujemo to" istakao je Jovanović i dodao reči ushićenja što će sarađivati sa celom ekipom glumaca" Sa Ivanom sarađujem godinama, a bio sam blizak i sa njegovim ocem Vladom, koji je i bio spona za nas dvojicu, sa Anom Sofrenović sam često sarađivao takođe, a Tamara je jedan divan, pretalentovani leptir koji je sleteo u naše jato."