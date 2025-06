- Proslava povodom kraja semestra u Helenskoj fondaciji za knjigu i kulturu organizuje se već drugu godinu zaredom. Naša fondacija, čije je sedište u Resavskoj, ima oko 240 polaznika koji uče grčki jezik na svim nivoima - od A1 do G2, a ono što bih istakao kao posebnu zanimljivost je to što naši polaznici imaju od 14 do 95 godina, što je dokaz da nikad nije rano ili kasno za sticanje novih znanja, učenje stranog jezika i kulture neke zemlje, u ovom slučaju Grčke. Imamo šestoro profesora, što srpskog, što grčkog porekla, koji od naših polaznika čine prave fluentne govornike grčkog jezika.