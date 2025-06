- Video sam oglas za film na društvenim mrežama i u startu mi se dopala ideja da učestvujem u filmu smeštenom u sedamdesete. Posle toga sam saznao da je puno mojih prijatelja takođe poslalo prijavu za film, tako da nisam mnogo očekivao. Kada su me pozvali na uži krug, bio sam presrećan i tad sam prvi put pomislio da bi to moglo stvarno da se desi - otkriva Andrija za TV Ekran.

- Ovo mi je prvo pojavljivanje na filmu. Doskoro sam samo igrao u predstavama i proces je totalno drugačiji. Prvo sam se brinuo da neću moći da se ne nasmejem kad se upali kamera, ali to zasad nije problem. Svi su jako fini, mnogo sam naučio i stvarno sam zahvalan što sam dobio priliku da radim sa ovakvom ekipom - kaže Femić.

I reditelj je ranije govori o samom ideji i priči koju je razvijao godinama. Glavni lik je Draško, dečak na pragu puberteta . Tokom letnjeg raspusta kod babe i dede u Vojvodini Draško slučajno saznaje da su ga njegovi roditelji ostavili da živi na selu dok ne razmrse svoj problematični brak. On ozlojeđen beži s lokalnom hipi devojkom Eržikom za Beograd da se tamo pridruže protestu hipika protiv posete američkog predsednika Niksona Jugoslaviji. Otiskuje se na putovanje i kao Odisej u Homerovom epu - pokušava da se vrati kući. Na svom povratničkom putovanju on nailazi na prepreke i iskušenja. Film je, kako navodi autor, priča o odrastanju u vremenu ne mnogo drugačijem od današnjeg, punom globalnih turbulencija, novih društvenih pokreta, mladalačkog bunta, ali i straha od novog svetskog sukoba.

- Kada me je Darko pozvao, brižno je, podosta biranim rečima, išao ka poslednjoj rečenici: "Zovem te da igraš babu!" Svedok je da sam se smejala i izgovorila: "Evo, pre devet dana uđoh u sedmu deceniju! Pa može li bolje? Nisam dugo čekala." I tako nama ostade taj razgovor za lepu uspomenu. A gledaoci će imati mnogo lepšu. Ovaj film.

- S obzirom na to da su Vesnine uloge najčešća inspiracija za imitacije u pozorištu Dadov, veče pred prvi susret s njom nisam mogao oka sklopiti zbog treme. Međutim, ona je toliko divna i neposredna da smo vrlo brzo stekli sjajan odnos. Najviše vremena od početka procesa proveo sam s Darkom, tako da sam njega najbolje upoznao. Očekivao sam da je mnogo stroži. Sviđa mi se što zna šta hoće i što voli da proba nove stvari, pa tako često prihvata sugestije - zaključuje Femić.



Produkcijske kuće "Papa Films" i "This and That Productions" stoje iza priče "1970". Film je koprodukcija Srbije, Mađarske, Luksemburga i Hrvatske. Producentkinja je Snežana van Hauvelingen, direktor fotografije Đorđe Arambašić, scenografkinja Dragana Baćović, a za kostime su zadužene Zora Mojsilović i Lidija Andrić.