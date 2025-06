Filmski projekat „Vazduh u boci“, po scenariju i u režiji Aide Begić i produkciji Snežane van Houwelingen (This and That Productions), ponosni je dobitnik prestižnog Programa podrške filmskim autorkama („Female Filmmakers Support Programme“) koji zajednički realizuju Sarajevo film festival i Slano Film Days, uz podršku UNIQA SEE FUTURE Fondacije.