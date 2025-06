U Galeriji Doma kulture u Aleksandrovcu, kao deo pratećeg programa Bucinih dana , održana je promocija knjiga Milosava Buce Mirkovića "Pesme 1 i 2" . Knjige su rezultat početka realizacije ideje Doma kulture, Muzeja vinarstva i Narodne biblioteke da objave sabrana dela Milosava Buce Mirkovića u deset knjiga (pesme, eseji, kritike, drame), koje se očekuje do kraja naredne godine. O Bucinim pesmama, događajima iz života čoveka koji je bio neizbežan za celu generaciju koja se zanimala za pisanje govorili su moderator Milena Đurđević, direktorka Narodne biblioteke, i Tomislav Stanić, hroničar vremena župskog, dok su stihove kazivali Nađa Petković, Nikolina Pljakić i Vasilije Bićanin.



Đorđe Živadinović, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva, na sebi svojstven način podelio je uzbuđenje zbog predstavljanja knjiga koje predstavljaju opus pesama o Župi, najavio izlazak dve knjige eseja do kraja godine, kazavši da su to, kao i ostala izdanja koja će u budućem periodu ugledati svetlost dana, kapitalna dela koja Aleksandrovac hoće da ostavi u nasleđe. On se 0posebno zahvalio inicijatoru ove lepe i ambiciozne ideje, predsednici opštine Jeleni Paunović, i uručio joj prva izdanja knjiga.