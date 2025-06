- Buca je bio divan kritičar. Bio je impresionista u tom svetu On je na bujan način izražavao svoje emocije i utiske. Volim da čitam njegove eseje o glumcima. Čitala sam sve ono što je pisao o Miri Banjac. To je zaista remek-delo. Naravno, imao je o čemu da piše - objašnjava dobitnica Gran prija festivala.

- Posle 30 i nešto godina vraćam se Zrenjaninu i tom ansamblu. Velika mi je čast. Za ulogu me je preporučio Uroš Pavlov. On je dete koje se druži s mojim sinovima. I on je verovao da ja to mogu. Ana je pristala. I to mi je bilo veoma važno jer je to izuzetna rediteljka. Dakle, s takvim senzibilitetom, s takvom unutrašnjom pažnjom i koncentracijom koja radi sve segmente predstave. I dan-danas dolazi i posećuje nas i kaže da je predstava u tempu, ritmu i načinu kako je koncipirana i da sve zavisi od glumca na sceni - ističe prvakinja Drame SNP u Novom Sadu.