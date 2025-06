- Mislim da sam to osećala oduvek, još kao dete. Bila sam ono tipično dete koje stalno pita: "Zašto?" Pitanja su mi uvek bila zanimljivija od odgovora. Moji roditelji bi u nekom trenutku jednostavno prekinuli razgovor rečenicom: "Zato što smo mi tako rekli!" To je, naravno, u meni samo izazivalo još više pitanja. Kasnije u životu sam prvi put prisustvovala sokratovskom dijalogu - i tada sam istinski doživela moć pitanja. Taj trenutak mi je pokazao koliko mudrosti leži u spremnosti da postavite pitanje i da istrajete u tome.

- Postoji više razloga za to - o tome detaljnije pišem u knjizi. Prvo, nas niko ne uči kako da postavljamo pitanja. U školama nemamo časove postavljanja pitanja, već nas obučavaju da reprodukujemo znanje. Drugo, retko kad vidimo dobar primer ispitivanja. Mediji uglavnom prikazuju ljude dok strastveno brane svoje mišljenje, a ne dok mirno postavljaju dobra pitanja. Treće, tu je i pitanje vremena. Smatramo da postavljanje dobrih pitanja oduzima previše vremena. A u svetu koji se brzo kreće sve što deluje kao zastoj ili usporavanje često se doživljava kao neefikasno. Ipak, istina je da je to upravo ono što nam često najviše treba.

U eri polarizovanih mišljenja, kako ljudi da ostanu otvoreni za tuđe stavove a da nemaju osećaj kao da gube deo sebe? - Ovo pitanje podrazumeva da biti otvoren prema tuđem mišljenju znači izgubiti deo sebe. Ja tvrdim baš suprotno: otvaranjem prema drugima ne gubite ništa - već samo dobijate. Dobijate nijanse. Dobijate mudrost koju ranije niste imali. Pada mi na pamet jedan razgovor s koleginicom koja je veoma religiozna. Dozvolila mi je da joj postavljam veoma lična pitanja o njenim stavovima prema Bibliji, homoseksualnosti, seksu pre braka. Nisam se slagala s njom gotovo ni u čemu, ali bilo je izuzetno vredno saznati kako razmišlja, kako argumentuje svoje stavove. To je ta vrsta otvorenosti u koju verujem.

- Takvih razgovora, koji vas nateraju da sve iznova sagledate, nije bilo mnogo. Ali upravo pomenuti razgovor s tom religioznom koleginicom bio je izuzetno bogat i izazovan. Nije promenio moja uverenja, ali proširio je moje razumevanje. I to je ono što je dragoceno.

- Da, posebno tokom razgovora ili predavanja. Kad neko postavi zanimljivo ili pomalo provokativno pitanje, uvek imam jedno u rezervi: "Da li smem da vam postavim pitanje koje će biti ljubazno, ali izazovno?" Ako osoba pristane, to mi je znak. Tada znam da mogu da zaronim u dublja i smislenija pitanja uz njihovu potpunu dozvolu.

- Zamišljam društvo u kojem je sokratovski razgovor normalna pojava - i u kojem svi imaju veštinu da pitaju i odgovaraju mudro. To društvo bi izgledalo sasvim drugačije. Imali bismo manje impulsivne polarizacije. Bili bismo radoznaliji jedni prema drugima. Osećali bismo se povezanije. I postali bismo misaoniji ljudi - ljudi koji zaista uživaju u razmišljanju. Zamišljam više razgovora oko logorske vatre - i mislim da su nam takvi razgovori očajnički potrebni.

- Da, postavljanje pitanja zaista zahteva hrabrost. Ali prema mom iskustvu, sve što zahteva hrabrost - obično i vredi. Što se tiče straha od toga da ćemo izgledati neuki - taj strah mi je, iskreno, pomalo... dosadan. Pa šta ako povremeno ispadnemo neuki? To nije zločin. U stvari, izuzetno poštujem ljude koji kažu: "Možda je ovo glupo pitanje, ali možete li da mi objasnite šta ste mislili pod..." Često se ispostavi da upravo onaj koji daje odgovor nije bio dovoljno jasan. Dakle, rekla bih: strah je manje važan od opšte koristi. Postavite pitanje - uprkos strahu.

- Nisam sigurna da je ovo isključivo pitanje žena. Generalno gledano, postavljanje pitanja doživljava se kao pretnja - jer ljudi više nisu navikli da budu pozvani na odgovornost za ono što kažu. Preozbiljno shvatamo sopstvena mišljenja. Često izgovaramo: "To je jednostavno moje mišljenje", kao da time završavamo svaku diskusiju. A ne bi trebalo. Moramo ponovo da se naviknemo da budemo upitani: "Zašto tako mislite? Šta su argumenti za to što govorite?" I da, ako naiđemo na otpor, možemo reći: "Ne napadam vas, samo želim da razumem." Ali isto tako moramo ponovo da naučimo da tolerišemo kada nas neko izazove. To je deo intelektualnog sazrevanja.