- Sve želje su mi se ispunile. Saradnje sa Senidom i duom Who See su mi bile velika želja. Čekali smo prave pesme i evo ih konačno. Mislim da je ovo spoj njihovih energija u savršenoj harmoniji. Ne pamtim da sam bio ovoliko uzbuđen povodom izlaska albuma. Pesme su vrlo lične, iskrene i raznolike, tako da svako može da se pronađe u nekoj. Nastavljam saradnje sa autorima koje volim - Majom Radivojević, Božidarom Đurovićem, Stihomirom Klepićem, Petrom Zorkićem, zvanim PetarZ... Pre tačno 10 godina objavio sam svoj prvi solo album "Shine on me" i sad posle deset godina objavljujem sedmi album sa čak 18 pesama. Slušalac kroz ove pesme može da putuje kroz moje misli, doživljaje, inspiraciju. Na albumu ima puno dueta jer volim da otkrivam mlade talente, inspirišu me različitosti. Ima balada, etno-soul pesama, kafanskog prizvuka, pesama bržeg ritma. Dao sam sebi za pravo da skačem iz pesme u pesmu bez ikakvih ograničenja, samo sam pustio da teče, da me muzika nosi... Jedva čekam da ih svi slušamo i pevamo zajedno na koncertima.