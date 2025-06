U okviru aktuelne izložbe Dejvid Hokni: Od papira do ekrana u Muzeju savremene umetnosti u saradnji sa Britanskim savetom, u četvrtak 26. juna u 17 časova u sali Protić MSUB biće upriličeno ekskluzivno predavanje, eminentnog britanskog umetničkog kritičara i Hoknijevog bliskog prijatelja i saradnika Martina Gejforda , koji će nas povesti na jedinstveno putovanje kroz karijeru Dejvida Hoknija – od ranih crteža i bakropisa iz 1960‑ih godina prošlog veka, pa sve do njegovih inovativnih digitalnih slika na iPad-u.

Martin Gejford će se u svom predavanju osvnuti i razotkriti Hoknijevu evoluciju stila i tehnika , kako je prelazio iz analognog crteža u digitalni medij i šta to govori o umetnikovoj radoznalosti, ali će ujedno objasniti Hoknijev jedinstven pristup gledanja i percepcije i osvetliti različite teme Hoknijeve bogate umetničke prakse od portreta, kalifornijskih pejzaža, svetlucavih bazena do monumentalnih britanskih i normandijskih pejzaža.

Predavanje se organizuje u okviru aktuelne izložbe u MSUB Dejvid Hokni: Od papira do ekrana i pruža dublje razumevanje savremenih gravitiranja umetnosti na prelazu iz analognog u digitalno doba, kao i bolje razumevanje dela Dejvida Hoknija i njegovog bogatog stvaralaštva.

Martin Gejford (Martin Gayford) je pisac, kritičar i kustos. Autor je knjiga: „Čovek sa plavom maramom: poziranje za portret“ Lusijana Frojda; „Modernisti i individualisti: Bejkon, Frojd, Hokni i londonski slikari“; „Istorija slika: Od pećine do ekrana računara“ i „Proleće se ne može otkazati: Dejvid Hokni u Normandiji“, obe sa Dejvidom Hoknijem; „Oblikovanje sveta: Skulptura od praistorije do danas“, sa Entonijem Gormlijem; „Ljubav Lusijana: Pisma Lusijana Frojda, 1939–1954“, sa Dejvidom Dosonom; i „Venecija: Grad slika“ kao i knjiga o Mikelanđelu, Džonu Konstablu, Vinsentu van Gogu i dr. Godine 2004. pozirao je za jedan Frojdov portret, a 2013. je pozirao i Hokniju. Među izložbama na kojima je radio ističu se „Portreti Konstabla“ u Nacionalnoj galeriji portreta u Londonu, „Hoknijevo oko“ u Muzeju Fitzwilliam u Kembridžu i „Lusijan Frojd: Slikar i njegova porodica“ u Muzeju Frojd u Londonu. Njegova najnovija knjiga: „Kako nastaje slika (i zašto je to važno)“ objavljena je u septembru 2024. godine.