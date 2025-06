Dobitnica je prestižne nagrade David di Donatello za najbolju glumicu za uloge u filmovima Težak život (Una vita difficile) i Snovi umiru u zoru (I sogni muoiono all’alba) iz 1961. godine. Osvojila je i dve nagrade Nastro d'Argento za najbolju sporednu ulogu, i to u filmovima Prva tiha noć (The First Night of Quiet, 1972) i Hristos se zaustavio u Eboliju (Christ Stopped at Eboli, 1978).