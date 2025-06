"Kusturica me je video u filmu ' Glineni golub ' i pozvao na razgovor. Bio je zadovoljan pa sam odmah dobio scenario. Pre svakog kadra, Kusta je glumcima davao smernice, ali meni to nije trebalo. Marljivo sam učio kod kuće pa sam svoju ulogu već znao napamet. Ništa meni nije trebao da ponavlja. Bio sam inteligentan, dobar glumac, ali je Kusta u meni razotkrio taj dar", naveo je Zurovac.

Abdulah Sidran je u filmu hteo da koristiti pesmu Adrijana Čelentana, ali je došlo do promene plana.

"Emir i Saša dogovorili su se da umesto Čelentanove pesme, na kojoj sam insistirao, Saša otpeva 'Na morskome plavom žalu', meni tada sasvim nepoznatu pesmu. Kada je ipak pobedila njihova opcija, nerviralo me to što Saša ne može da izgovori pravilno reč žalu pa je na kraju ispalo žaru. Ali, ne samo da to niko nije zamerio, nego se filmski pokazalo i vrlo uspešnim", kazao je svojevremeno Sidran.