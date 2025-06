Ravno selo film festival je zvanično u toku i trajeće do 29. juna. Tradicionalno orijentisan ka mlađoj populaciji, festival nudi neverovatnu koncepciju uz podršku Lazara Ristovskog sa primarnim fokusom na otvaranje novog doma kulture, koji je bio zahvaćen požarom pre devet godina.

Drugi dan festivala biće posvećen stranim ukrajinskim i norveškim autorima sa filmovima Elskling rediteljke Lije Ingofsdotir i The End of the River reditelja Vasila Barkova uz domaće naslove poput filmova "Izolacija" i "Ciklus".